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Сегодня, 12:38

Азар хочет остаться в «Реале» до истечения контракта в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Реала» Эден Азар не планирует покидать команду до истечения контракта в 2024 году.

Как сообщает Bernabeu Digital со ссылкой на The Athletic, в феврале 32-летний футболист встретился с руководителями «Реала» и сообщил президенту Флорентино Пересу о своем желании остаться в команде до 2024 года. Бельгиец не ведет переговоров с другими клубами.

По данным источника, приоритетом Азара является счастье его близких. Семье футболиста очень комфортно в Мадриде, а один из его сыновей недавно поступил в академию «Реала».

Ранее сообщалось, что вингер может продолжить выступать в мадридском клубе, если в команде сменится главный тренер.

Футболист выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.

Источник: Bernabeu Digital
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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Бывший вице-президент технического комитета судей Испании предлагал «Барселоне» помощь с ВАР
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 - : -
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 - : -
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Севилья – Альмерия
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 11
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
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Роберт Левандовски

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

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