Президент "Барселоны" Бартомеу: "Поражение от "Валенсии" - не вина Вальверде"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу - о финальном матче Кубка Испании против "Валенсии" (1:2). Он высказался в защиту главного тренера Эрнесто Вальверде.

- Сегодня нам была не судьба выиграть. Прежде всего, я хотел бы поздравить "Валенсию". Они достойный победитель, - цитирует президента Sport.es. - Мы очень старались во втором тайме, упорно работали. Это важно. Вы можете сказать, что мы владели мячом 80 процентов времени, но выиграла команда, которая забила больше мячей. Вальверде? Он наш тренер, у него есть контракт. Поражение - не вина тренера. У нас было много шансов, но мяч не залетал в ворота. Иногда у вас много ударов, но в расчет идут только голы.

"Барселона" в завершившемся сезоне выиграла чемпионат Испании, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала, где уступила "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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