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Сегодня, 17:32

«Севилья» готова подписать контракт с Иско

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Иско, получивший статус свободного агента после истечения контракта с «Реалом», продолжит карьеру в другом клубе ла лиги, сообщает журналист Экрем Конур.

30-летнего футболиста готова подписать «Севилья». Андалусийцы предложили игроку двухлетний трудовой договор с возможностью продления еще на один сезон.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Франсиско Черундоло 4
Рафаэль Надаль 4
Идет 1-й сет

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

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Серена Уильямс
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П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

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Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
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Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Иско Аларкон (Иско)
ФК Севилья
0
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3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
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 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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