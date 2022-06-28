«Севилья» готова подписать контракт с Иско

Полузащитник сборной Испании Иско, получивший статус свободного агента после истечения контракта с «Реалом», продолжит карьеру в другом клубе ла лиги, сообщает журналист Экрем Конур.

30-летнего футболиста готова подписать «Севилья». Андалусийцы предложили игроку двухлетний трудовой договор с возможностью продления еще на один сезон.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.