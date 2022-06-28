«Севилья» готова подписать контракт с Иско
Полузащитник сборной Испании Иско, получивший статус свободного агента после истечения контракта с «Реалом», продолжит карьеру в другом клубе ла лиги, сообщает журналист Экрем Конур.
30-летнего футболиста готова подписать «Севилья». Андалусийцы предложили игроку двухлетний трудовой договор с возможностью продления еще на один сезон.
Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.
В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
Новости