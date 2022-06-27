Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:48

Президент «Атлетико» подтвердил предстоящий трансфер Витселя

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель станет игроком мадридского клуба.

«Все уже практически готово. Осталось подождать некоторое время до официального объявления», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что «матрасники» предложили 33-летнему бельгийцу контракт до 2023 года с опцией продления еще на год.

В прошедшем сезоне Витсель забил два мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло
Рафаэль Надаль

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Аксель Витсель
ФК Атлетико
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
«Реал» хочет Беллингема, Суареса разорвали на части, Дембеле получил ультиматум от «Барсы». Главные трансферные слухи Европы на 27 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» без объяснения причин отказалась играть с «Барселоной» в матче за Кубок Гампера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 00:00
Альмерия – Реал
 - : -
13.08 00:00
Атлетик – Мальорка
 - : -
13.08 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
13.08 00:00
Бетис – Эльче
 - : -
13.08 00:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
13.08 00:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 00:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
13.08 00:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 00:00
Валенсия – Жирона
 - : -
13.08 00:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости