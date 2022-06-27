Президент «Атлетико» подтвердил предстоящий трансфер Витселя

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель станет игроком мадридского клуба.

«Все уже практически готово. Осталось подождать некоторое время до официального объявления», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что «матрасники» предложили 33-летнему бельгийцу контракт до 2023 года с опцией продления еще на год.

В прошедшем сезоне Витсель забил два мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.