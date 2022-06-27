«Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло»

«Атлетико» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Итальянский клуб затребовал за игрока 45 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на 23-летнего футболиста сборной Италии является «ПСЖ». Французский клуб готов подписать с нападающим договор до 2027 года. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Однако парижский клуб не готов платить за игрока более 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.