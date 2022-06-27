«Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло»
«Атлетико» хочет приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Итальянский клуб затребовал за игрока 45 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на 23-летнего футболиста сборной Италии является «ПСЖ». Французский клуб готов подписать с нападающим договор до 2027 года. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро за сезон.
Однако парижский клуб не готов платить за игрока более 35 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.
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