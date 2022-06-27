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«Рома» без объяснения причин отказалась играть с «Барселоной» в матче за Кубок Гампера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» без объяснения причин отказалась играть в матче за Кубок Жоана Гампера, в котором должна была встретиться с «Барселоной», сообщает Marca.

Команды должны были разыграть трофей 6 августа на стадионе «Камп Ноу». Планировалось, что друг с другом сыграют мужские и женские команды «Барселоны» и «Ромы».

Однако «Рома» в одностороннем порядке отказалась от согласованного клубами контракта на участие в Кубке Жоана Гампера. Каталонцы теперь ищут нового соперника.

Юридический отдел «Барселоны» изучает возможность подачи судебного иска против «Ромы» с целью возмещения ущерба.

Кубок Жоана Гампера — футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом «Барселона».

Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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Обе забьют - да

11%

1.84
ФК Барселона
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