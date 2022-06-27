«Рома» без объяснения причин отказалась играть с «Барселоной» в матче за Кубок Гампера
«Рома» без объяснения причин отказалась играть в матче за Кубок Жоана Гампера, в котором должна была встретиться с «Барселоной», сообщает Marca.
Команды должны были разыграть трофей 6 августа на стадионе «Камп Ноу». Планировалось, что друг с другом сыграют мужские и женские команды «Барселоны» и «Ромы».
Однако «Рома» в одностороннем порядке отказалась от согласованного клубами контракта на участие в Кубке Жоана Гампера. Каталонцы теперь ищут нового соперника.
Юридический отдел «Барселоны» изучает возможность подачи судебного иска против «Ромы» с целью возмещения ущерба.
Кубок Жоана Гампера — футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом «Барселона».
Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -