«Рома» без объяснения причин отказалась играть с «Барселоной» в матче за Кубок Гампера

«Рома» без объяснения причин отказалась играть в матче за Кубок Жоана Гампера, в котором должна была встретиться с «Барселоной», сообщает Marca.

Команды должны были разыграть трофей 6 августа на стадионе «Камп Ноу». Планировалось, что друг с другом сыграют мужские и женские команды «Барселоны» и «Ромы».

Однако «Рома» в одностороннем порядке отказалась от согласованного клубами контракта на участие в Кубке Жоана Гампера. Каталонцы теперь ищут нового соперника.

Юридический отдел «Барселоны» изучает возможность подачи судебного иска против «Ромы» с целью возмещения ущерба.

Кубок Жоана Гампера — футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом «Барселона».

Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.