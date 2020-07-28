Президент «Атлетико» Энрике Серезо отреагировал на информацию о возможном уходе вратаря команды, Яна Облака, в «Челси».

— Я всегда говорю, что у Яна есть контракт с «Атлетико» и что он — один из лучших вратарей мира, — цитирует Marca Серезо. — Неудивительно, что у него есть предложения от других больших команд. Тем не менее, у Облака есть контракт, он — футболист «Атлетико», и точка. У нас много игроков, наш состав — главный актив клуба. Облак — прекрасный футболист, нет никого, кто был бы лучше него на его позиции.

В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах и пропустил 36 мячей, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.