Представитель Захаряна заявил, что футболист продолжает восстановление после повреждения голеностопа

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» рассказал о восстановлении футболиста.

Захарян получил повреждение в первом тайме матча 22-го тура ла лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

«Арсен восстанавливается. У него повреждение голеностопа. Посмотрим, как быстро это будет происходить. Пока непонятно, как долго будет идти восстановительный процесс. Арсен очень хочет сыграть с «Жироной», но пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче», — сказал Голубин «СЭ».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча и отметился 1 результативной передачей.