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Сегодня, 13:08

Представитель Захаряна заявил, что футболист продолжает восстановление после повреждения голеностопа

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» рассказал о восстановлении футболиста.

Захарян получил повреждение в первом тайме матча 22-го тура ла лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

«Арсен восстанавливается. У него повреждение голеностопа. Посмотрим, как быстро это будет происходить. Пока непонятно, как долго будет идти восстановительный процесс. Арсен очень хочет сыграть с «Жироной», но пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче», — сказал Голубин «СЭ».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за баскский клуб 23 матча и отметился 1 результативной передачей.

Арсен Захарян получил травму в&nbsp;матче &laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Райо Вальекано&raquo; (0:0). Захарян получил травму — он уже третий раз выбывает из строя. Сможет ли Арсен раскрыться в Испании?
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
11
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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38 тур
26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 0 : 1
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 0 : 0
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 1 : 1
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 2 : 0
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
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Атлетико

 13
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Тони Кроос

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Жирона

 7
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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

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 14 2 1
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