В «Севилье» подтвердили интерес к Кассьерре: «Мы наблюдаем за ним»
Координатор «Севильи» Эмилио де Диос в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.
Ранее Sport24 сообщил, что у «Зенита» есть два официальных предложения по Кассьерре — от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Однако, они не устраивают петербургский клуб.
«Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал Де Диос «СЭ».
Кассьерра выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний футболист забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
2
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
|
4
|Атлетико
|21
|14
|2
|5
|42-23
|44
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Осасуна
|21
|7
|5
|9
|26-32
|26
|
11
|Хетафе
|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|21
|2
|5
|14
|22-42
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
|26.01
|23:00
|
Альмерия – Алавес
|0 : 3
|27.01
|16:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.01
|18:15
|
Лас-Пальмас – Реал
|1 : 2
|27.01
|20:30
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 5
|27.01
|23:00
|
Мальорка – Бетис
|0 : 1
|28.01
|16:00
|
Сельта – Жирона
|0 : 1
|28.01
|18:15
|
Кадис – Атлетик
|0 : 0
|28.01
|20:30
|
Севилья – Осасуна
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|2 : 0
|29.01
|23:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|13
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3