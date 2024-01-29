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Сегодня, 13:35

В «Севилье» подтвердили интерес к Кассьерре: «Мы наблюдаем за ним»

Константин Белов
Корреспондент
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Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Координатор «Севильи» Эмилио де Диос в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

Ранее Sport24 сообщил, что у «Зенита» есть два официальных предложения по Кассьерре — от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Однако, они не устраивают петербургский клуб.

«Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал Де Диос «СЭ».

Кассьерра выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний футболист забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Севилья
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 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
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 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
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 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
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9
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 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
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 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
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 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
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 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
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