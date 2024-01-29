В «Севилье» подтвердили интерес к Кассьерре: «Мы наблюдаем за ним»

Координатор «Севильи» Эмилио де Диос в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

Ранее Sport24 сообщил, что у «Зенита» есть два официальных предложения по Кассьерре — от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Однако, они не устраивают петербургский клуб.

«Матео — хороший игрок. Думаю, что им будут интересоваться многие европейские клубы. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более. Общались ли мы с «Зенитом»? Думаю, я не был хорошим профессионалом, если бы говорил больше, чем делал», — сказал Де Диос «СЭ».

Кассьерра выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний футболист забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.