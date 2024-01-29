Вальверде — о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Есть много вещей, в которых я могу его понять»

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал новость об уходе Хави из каталонского клуба в конце этого сезона.

«Каждый должен принимать собственные решения. Я знаю, что значит быть тренером «Барселоны» и как там все устроено. Мы не должны забывать, что Хави — тренер-чемпион этой лиги, и как игрок «Барсы» он выиграл все. Он принял это решение и считает, что оно будет лучшим для него. Есть много вещей, в которых я могу его понять», — приводит Mundo Deportivo слова Вальверде.

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. Команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.

28 января сообщалось, что новым главным тренером «Барсы» может стать Ханс-Дитер Флик. На кандидатуре 58-летнего немца настаивает президент клуба Жоан Лапорта.