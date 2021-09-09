«Барселона» показала специальный комплект формы, в котором будет выступать в Лиге чемпионов

«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2021/22.

В создании дизайна формы приняли участие молодые художники из Барселоны. Данный комплект будет использоваться мужской и женской командами сине-гранатовых исключительно в матчах Лиги чемпионов.

?? 3rd kit drop alert. You can tell our players are vibing



??? #CreatedByBarcelona

? @stayhomas pic.twitter.com/baXJeoQZwB — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021

В сезоне-2021/22 «Барселона» выступит в группе E Лиги чемпионов, каталонцы попали в одну группу с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо».