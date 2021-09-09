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«Барселона» показала специальный комплект формы, в котором будет выступать в Лиге чемпионов

11:28
Мемфис Депай в новом комплекте формы «Барселоны». Фото ФК «Барселона»
Мемфис Депай в новом комплекте формы «Барселоны». Фото ФК «Барселона»
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«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2021/22.

В создании дизайна формы приняли участие молодые художники из Барселоны. Данный комплект будет использоваться мужской и женской командами сине-гранатовых исключительно в матчах Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/22 «Барселона» выступит в группе E Лиги чемпионов, каталонцы попали в одну группу с «Баварией», «Бенфикой» и киевским «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2246712/seasons-third-kit-inspired-by-barcelonas-young-talents-to-be-worn-exclusively-in-the-champions-league

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Иван Торопцев все материалы автора

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