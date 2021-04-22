Председатель Суперлиги Перес заявил, что футбол нужно спасать

Президент «Реала» и председатель европейской Суперлиги Флорентино Перес считает, что футболу необходимы перемены.

«У 12 команд, которые вступили в Суперлигу, были потери в 650 миллионов евро в прошлом сезоне. В этом сезоне финансовые потери в 2-3 раза больше. Нынешний формат Лиги чемпионов явно не работает. Все очень просто: Суперлига никак не влияет на национальные чемпионаты.

Что произошло? Угрозы, оскорбления... Похоже, мы только что убили футбол! Футбол надо спасать. Молодые люди сейчас больше не смотрят футбол. 40 процентов подростков от 16 до 24 лет не смотрят футбол.

Среди шести команд Англии была одна, которая не особо прниклась идеей Суперлиги, поэтому и начала заражать остальные. Фанаты «Челси», которые протестовали... их было всего 40 человек. Я знаю, кто их туда привел«, — цитирует El Larguero Переса.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».