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Бензема обошел Роналду и стал лучшим ассистентом «Реала» в XXI веке

02:00
Карим Бензема. Фото Twitter
Карим Бензема. Фото Twitter
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Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голевой передачей и двумя голами в матче 31-го тура чемпионата Испании (3:0). Француз ассистировал защитнику Альваро Одриосоле. На его счету теперь 88 голевых передач в составе мадридской команде.

Как сообщает Opta, французский нападающий обогнал Криштиану Роналду по этому показателю и стал лучшим ассистентом клуба в ХХI веке. Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.

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