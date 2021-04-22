Бензема обошел Роналду и стал лучшим ассистентом «Реала» в XXI веке

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голевой передачей и двумя голами в матче 31-го тура чемпионата Испании (3:0). Француз ассистировал защитнику Альваро Одриосоле. На его счету теперь 88 голевых передач в составе мадридской команде.

Как сообщает Opta, французский нападающий обогнал Криштиану Роналду по этому показателю и стал лучшим ассистентом клуба в ХХI веке. Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.