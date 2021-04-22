«Если думаете, что Суперлига мертва, вы ошибаетесь». Перес уверен в своем проекте

Президент «Реала» и председатель европейской Суперлиги Флорентино Перес по-прежнему уверен в проекте нового турнира. По его словам, пока никто не покинул список участников, несмотря на заявления.

«Мы не боимся репрессий со стороны УЕФА или ФИФА. Если вы думаете, что Суперлига мертва, вы абсолютно ошибаетесь. Пока что из Суперлиги никто не вышел. Комиссию за это никто не заплатил. Подписанные контракты имеют обязательную силу. Клубы АПЛ не могут просто так уйти. Мы не будем подавать иски, но это серьезные люди, и мы вместе найдем решения», — цитирует El Larguero Переса.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».