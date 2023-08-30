Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Эрмосо весело рассказывает о поцелуе Рубиалеса
Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо с улыбкой смотрят на фото поцелуя с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.
Данное видео было опубликовано журналистом Альвисом Пересом. Оно было снято в автобусе женской сборной Испании. На видео Эрмосо смеется, когда рассказывает о поцелуе Рубиалеса. Затем все футболистки команды начинают кричать «поцелуй».
Ранее футболистка выступила с заявлением, в котором обвинала Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.
20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.
25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.
Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0