Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Эрмосо весело рассказывает о поцелуе Рубиалеса

Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо с улыбкой смотрят на фото поцелуя с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Данное видео было опубликовано журналистом Альвисом Пересом. Оно было снято в автобусе женской сборной Испании. На видео Эрмосо смеется, когда рассказывает о поцелуе Рубиалеса. Затем все футболистки команды начинают кричать «поцелуй».

Ранее футболистка выступила с заявлением, в котором обвинала Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.