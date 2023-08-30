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Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Эрмосо весело рассказывает о поцелуе Рубиалеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дженнифер Эрмосо показывает фото ее поцелуя с Луисом Рубиалесом.
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Появилось видео, на котором футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо с улыбкой смотрят на фото поцелуя с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

Данное видео было опубликовано журналистом Альвисом Пересом. Оно было снято в автобусе женской сборной Испании. На видео Эрмосо смеется, когда рассказывает о поцелуе Рубиалеса. Затем все футболистки команды начинают кричать «поцелуй».

Ранее футболистка выступила с заявлением, в котором обвинала Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

Дженни Эрмосо и&nbsp;Луис Рубиалес. Скандал с поцелуем испанской футболистки не так прост. Кто больше всех выиграет от отставки президента Рубиалеса
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Луис Рубиалес
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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