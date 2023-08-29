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Сегодня, 09:22

Симеоне заявил, что очень доволен игрой «Атлетико» на старте сезона

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре команды на старте сезона.

«Я очень уверен в нашей команде, наше отличие от других заключается в количестве, и, надеюсь, у меня получится добиться того, чтобы каждый игрок принес максимальную пользу на поле», — приводит Marca слова Симеоне.

В матче 3-го тура чемпионата Испании, который прошел в ночь с 28 на 29 августа, «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

На данный момент команда Симеоне с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/08/29/64ed1941ca474194498b45d2.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 3 : 4
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 4 : 2
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 1 : 0
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 7
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
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Альваро Мората

Атлетико

 3
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Ферран Торрес

Барселона

 2
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 2
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Хон Гуриди

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 2
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Родриго де Пауль

Атлетико

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
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Кадис

 3 1 1
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Осасуна

 2 1 0
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