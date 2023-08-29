Симеоне заявил, что очень доволен игрой «Атлетико» на старте сезона
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре команды на старте сезона.
«Я очень уверен в нашей команде, наше отличие от других заключается в количестве, и, надеюсь, у меня получится добиться того, чтобы каждый игрок принес максимальную пользу на поле», — приводит Marca слова Симеоне.
В матче 3-го тура чемпионата Испании, который прошел в ночь с 28 на 29 августа, «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 7:0.
На данный момент команда Симеоне с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|4 : 2
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|1 : 0
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|0 : 7
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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