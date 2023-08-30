«Жирона» хочет подписать Эрика Гарсию из «Барселоны»

«Жирона» планирует подписать испанского защитника Эрика Гарсию из «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «Жирона» настаивает на подписании Эрика Гарсии после того как защитник Сантьяго Буэно в ближайшее время перейдет в «Вулверхэмптон» за сумму, превышающую 10 миллионов евро.

22-летний испанский защитник выступает за «Барселону» с июля 2021 года. Всего за испанский клуб он провел 70 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2026 года.