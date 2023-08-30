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Сегодня, 17:15

«Жирона» хочет подписать Эрика Гарсию из «Барселоны»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Жирона» планирует подписать испанского защитника Эрика Гарсию из «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «Жирона» настаивает на подписании Эрика Гарсии после того как защитник Сантьяго Буэно в ближайшее время перейдет в «Вулверхэмптон» за сумму, превышающую 10 миллионов евро.

22-летний испанский защитник выступает за «Барселону» с июля 2021 года. Всего за испанский клуб он провел 70 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Футбол
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ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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35 тур
36 тур
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38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
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3.09 22:00
Осасуна – Барселона
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Джуд Беллингем

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Реал

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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Ферран Торрес

Ферран Торрес

Барселона

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Алекс Баэна

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Вильярреал

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Родриго де Пауль

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Атлетико

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Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

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Кадис

 3 1 1
Чими Авила

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