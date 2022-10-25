Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к переходу в «Барселону». Уже в зимнее трансферное окно он может сменить АПЛ на ла лигу, сообщает Mundo Deportivo.

Трансфер Невеша оценивается в 40 миллионов евро. Действующее соглашение португальца с английским клубом рассчитано до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальский агент игрока Жорже Мендеш встретился с руководством «Барсы», чтобы обсудить варианты перехода.

В нынешнем сезоне Невеш провел 11 матчей в составе «Вулверхэмптона», в которых отметился 2 голами.