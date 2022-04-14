«Ювентус» предложил контракт Модричу, но полузащитник хочет остаться в «Реале»

Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» и закончить карьеру в Мадриде

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не согласовал новый контракт с мадридским клубом, соообщает журналист Серхио Сантос в Twitter.

По информации источника, у 36-летнего хорвата есть предложения от «Ювентуса» и команды из Катара. Оба клуба предлагают полузащитнику соглашения на два года.

Отмечается, что в ближайшее время между Модричем и «Реалом» начнутся переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня 2022 года.

При этом сам хорват хочет остаться в мадридском клубе. Полузащитник намерен закончить карьеру в «Реале».

В нынешнем Модрич забил три мяча и отдал девять результативных передач в 37 матчах за мадридцев во всех турнирах.