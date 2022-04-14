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«Ювентус» предложил контракт Модричу, но полузащитник хочет остаться в «Реале»

Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» и закончить карьеру в Мадриде
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич пока не согласовал новый контракт с мадридским клубом, соообщает журналист Серхио Сантос в Twitter.

По информации источника, у 36-летнего хорвата есть предложения от «Ювентуса» и команды из Катара. Оба клуба предлагают полузащитнику соглашения на два года.

Отмечается, что в ближайшее время между Модричем и «Реалом» начнутся переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня 2022 года.

При этом сам хорват хочет остаться в мадридском клубе. Полузащитник намерен закончить карьеру в «Реале».

В нынешнем Модрич забил три мяча и отдал девять результативных передач в 37 матчах за мадридцев во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/AS_SergioSantos/status/1514560080892596224
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
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 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
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 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
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 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
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16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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 - : -
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Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
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 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
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Атлетико – Эспаньол
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