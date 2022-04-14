Лапорта сообщил Райоле, что «Барселона» по-прежнему хочет подписать Холанна

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент 21-летнего норвежца Мино Райола обсуждал возможный трансфер своего клиента с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Отмечается, что Лапорта заявил Райоле, что «Барселона» предпримет еще одну попытку приобрести нападающего во время летнего трансферного окна.

При этом агент дал понять президенту клуба, что подписать Холанна будет непросто, так как финансовая ситуация у каталонцев хуже, чем у «Манчестер Сити» и «Реала».

В нынешнем сезоне забил 23 мяча и отдал семь результативных передач в 25 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.