Флорентино Перес намерен летом подписать Холанна в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтоб клуб летом подписал нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Как сообщает As, президент мадридской команды после поражения от «Барселоны» (0:4) убедился, что его клуб сталкивается с серьезными проблемами в отсутствие основного центрфорварда Карима Бензема. Француз пропустил класико из-за травмы.

По данным источника, Перес понял, что без Бензема у «Реала» будут сложности в матчах против топ-соперников. По этой причине мадридский клуб гораздо активнее включился в работу над трансфером форварда дортмундской «Боруссии».

Контракт 21-летнего футболиста с немецким клбом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Холанн сыграл за «Боруссию» 23 матча во всхе трунирах, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.