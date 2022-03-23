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Сегодня, 14:09

Флорентино Перес намерен летом подписать Холанна в «Реал»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтоб клуб летом подписал нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Как сообщает As, президент мадридской команды после поражения от «Барселоны» (0:4) убедился, что его клуб сталкивается с серьезными проблемами в отсутствие основного центрфорварда Карима Бензема. Француз пропустил класико из-за травмы.

По данным источника, Перес понял, что без Бензема у «Реала» будут сложности в матчах против топ-соперников. По этой причине мадридский клуб гораздо активнее включился в работу над трансфером форварда дортмундской «Боруссии».

Контракт 21-летнего футболиста с немецким клбом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Холанн сыграл за «Боруссию» 23 матча во всхе трунирах, забил 23 гола и отдал шесть голевых передач.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/21/primera/1647875587_987369.html
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Флорентино Перес
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

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