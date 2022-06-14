Переход Рафиньи в «Барселону» зависит от Дембеле

Переход нападающего «Лидса» Рафиньи в «Барселону» зависит от того, покинет ли Усман Дембеле команду, сообщает Sport.es.

По данным источника, 29-летний футболист ждет официального предложения от каталонского клуба. Но оно может так и не последовать, поскольку Дембеле пока не подтвердил, что покинет команду в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.