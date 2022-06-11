Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил, что клуб близок к продлению контракта с Гави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб близок к тому, чтобы подписать новый контракт с полузащитником Гави.

«Мы очень близки к тому, чтобы достичь соглашения по новому контракту с Гави. Клуб очень оптимистично настроен, мы хотим, чтобы Гави продолжил карьеру у нас», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2021/22 игрок забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за команду.

Нынешний контракт 17-летнего испанца с клубом действует до конца июня 2023 года.