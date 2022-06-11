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Сегодня, 15:10

Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил, что клуб близок к продлению контракта с Гави

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб близок к тому, чтобы подписать новый контракт с полузащитником Гави.

«Мы очень близки к тому, чтобы достичь соглашения по новому контракту с Гави. Клуб очень оптимистично настроен, мы хотим, чтобы Гави продолжил карьеру у нас», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2021/22 игрок забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за команду.

Нынешний контракт 17-летнего испанца с клубом действует до конца июня 2023 года.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
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Реал – Бетис
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21.05 18:30
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 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
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Гомес Рауль де Томас

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Барселона

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Карим Бензема

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Реал

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Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

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