Глава ла лиги Тебас недоволен большими тратами «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Глава ла лиги Хавьер Тебас недоволен большими тратами «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.

«Это атака на клубы-государства за завышенное спонсорство, — приводит слова Тебаса Marca. — «ПСЖ» теряет по 200-300 миллионов евро за сезон. Мы планируем пожаловаться на них, потому что с продлением Мбаппе невозможно получить прибыль. То же самое у «Манчестер Сити» с Холанном, потому что все знали, как Райола хотел получить деньги. Мы собираемся жаловаться не только в УЕФА, но и во французские органы. Это опаснее, чем Суперлига. Это должно быть остановлено. «Реал» справедливо жалуется на это».