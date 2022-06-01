Камавинга: «Надеюсь, Тчуамени перейдет в «Реал», я уже поговорил с ним об этом»

Камавинга надеется, что полузащитник «Монако» Тчуамени присоединится к нему в «Реале»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга выразил надежду на то, что футболист «Монако» Орельен Тчуамени перейдет в «Королевский клуб».

«Я надеюсь, что Тчуамени перейдет в «Реал». Я уже говорил с ним по этому поводу. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Камавинга.

В сезоне-2021/22 Тчуамени забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 50 матчах за «Монако».

Вчера, 31 мая сообщалось, что «Реал» близок к подписанию 22-летнего француза за 80 миллионов евро.