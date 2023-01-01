У «Реала» нет опции обратного выкупа Эдегора у «Арсенала»
У «Реала» нет опции обратного выкупа полузащитника «Арсенала» Мартина Эдегора, сообщает The Athletic.
Проведя вторую половину сезона-2020/21 в «Арсенале» на правах аренды из «Реала», летом 2021 Эдегор заключил полноценный контракт с лондонским клубом.
Более того, Эдегор счастлив в «Арсенале» и не помышляет об уходе из команды, которая сейчас лидирует в АПЛ с семью очками отрыва от ближайшего преследователя.
24-летний норвежец в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал пять результативных передач в 15 матчах премьер-лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|
2
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|
4
|Атлетико
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|
5
|Атлетик
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|
6
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|
7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|
8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|
9
|Р. Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|
10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|
11
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|23-17
|19
|
12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|
17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
18
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
19
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|
20
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|- : -
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|- : -
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|- : -
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|8.01
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
|9.01
|23:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
|0
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31 дек 2022 18:01
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31 дек 2022 17:44
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