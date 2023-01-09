Бускетс о победе над «Атлетико»: «Мы испытывали трудности, но контролировали игру»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Мы знали, что сложно играть здесь и что «Мадрид» оступился. Это был напряженный матч. Мы хорошо начали и не смогли повести 2:0 в моменте с Педри, но соперник хорошо прессинговал, был агрессивен, и нам было трудно выходить вперед. Думаю, во втором тайме мы контролировали игру несколько лучше. Мы испытывали трудности, но набрали важные очки.

Очень важно играть на ноль у своих ворот. В выездных матчах это стоит дороже. Особенно в матче против таких игроков, какими располагает «Атлетико». Мы должны играть плотно и прибавлять.

В атаке хотелось бы сделать чуть больше, иметь больше возможностей. Но у соперника тоже не было чего-то очевидного», — сказал Бускетс в интервью DAZN.

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).