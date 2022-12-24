Педри: «Месси — лучший в истории. Он заслужил победу на ЧМ»

Полузащитник «Барселоны» Педри считает форварда Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Для меня он лучший игрок в истории. О нем мало что можно сказать, потому что все уже сказано. Я всегда говорил, что если у Испании не получится взять чемпионат мира, пусть это сделают Аргентина и Месси. Лео заслужил. Кроме того, он футболист, с которым я играл», — приводит слова Педри Catalunya Radio.

35-летний аргентинский футболист впервые в карьере выиграл чемпионат мира. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).