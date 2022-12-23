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Сегодня, 23:02

«Атлетико» готово отпустить Феликса в аренду за 8 миллионов фунтов стерлингов

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в Англии. На 23-летнего игрока претендуют сразу несколько клубов АПЛ, сообщает Daily Mirror.

Испанский клуб даже готов отпустить игрока в аренду до конца сезона, но хочет в таком случае получить компенсацию в размере 8 миллионов фунтов стерлингов.

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
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 - : -
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