«Реал» поздравил «Барселону» с победой в чемпионате Испании

«Реал» поздравил «Барселону» с победой в чемпионате Испании.

В воскресенье, 14 мая «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» (4:2) в матче 34-го тура ла лиги и досрочно завоевали чемпионский титул.

«Поздравляем «Барселону», чемпиона ла лиги в сезоне-2022/23», — говорится в публикации в официальном Twitter мадридцев.

«Барселона» стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории и занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит «Реалу» (35).