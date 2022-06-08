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Торрес: «Левандовски — один из лучших нападающих десятилетия. То, что он хочет перейти в «Барсу», вызывает гордость»

Торрес хотел бы, чтобы Левандовски перешел в «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк хочет перейти в стан «сине-гранатовых».

«Статистика Роберта говорит сама за себя, — приводит слова Торреса COPE. — Левандовски — один из лучших нападающих последнего десятилетия. То, что он хочет перейти в «Барселону», вызывает гордость. Я бы хотел, чтобы Роберт оказался здесь».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/futbol-seleccion/noticias/entrevista-ferran-torres-partidazo-cope-07-06-22-20220607_2128791
Роберт Левандовски
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