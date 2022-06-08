Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк хочет перейти в стан «сине-гранатовых».

«Статистика Роберта говорит сама за себя, — приводит слова Торреса COPE. — Левандовски — один из лучших нападающих последнего десятилетия. То, что он хочет перейти в «Барселону», вызывает гордость. Я бы хотел, чтобы Роберт оказался здесь».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.