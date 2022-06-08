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Сегодня, 14:40

«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Модрич.
Фото ФК «Реал»

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение с 36-летним хорватом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Модрич забил три мяча и отдал 12 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полузащитник перешел в мадридский клуб из «Тоттенхэма» 27 августа 2012 года за 35 миллионов евро.

В составе «Реала» хорват три раза выиграл чемпионат Испании, один раз — Кубок Испании, четыре раза — Суперкубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, а также четыре раза — клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.realmadrid.com/
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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