Президент «Хетафе» рассказал, что Гарет Бэйл может продолжить карьеру в его клубе

Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес рассказал о переговорах с бывшим нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом.

«Мы общались с агентом Гарета буквально час назад, нам предложили его подписать. Мы изучим возможность этой сделки», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Санчеса.

32-летний Бэйл покинет «Реал» в конце июля в связи с истечением контракта с «Королевским клубом». Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» 7 матчей и забил 1 гол.