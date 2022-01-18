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Полузащитник «Атлетико» Льоренте пропустит три недели из-за травмы

Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитники «Атлетико» Маркос Льоренте и Жоффре Кондогбиа получили травмы во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:2), сообщает AS.

По информации источника, у Льоренте случился рецидив мышечной травмы. Он пропустит три недели.

Кондогбиа также получил мышечную травму и выбыл на месяц.

Источник: https://as.com/futbol/2022/01/18/primera/1642477035_571995.html
Маркос Льоренте
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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 - : -
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 - : -
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 - : -
19.01 23:30
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20.01 21:00
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Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
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 - : -
31.05 00:00
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Бетис

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