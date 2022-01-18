Полузащитник «Атлетико» Льоренте пропустит три недели из-за травмы

Полузащитники «Атлетико» Маркос Льоренте и Жоффре Кондогбиа получили травмы во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:2), сообщает AS.

По информации источника, у Льоренте случился рецидив мышечной травмы. Он пропустит три недели.

Кондогбиа также получил мышечную травму и выбыл на месяц.