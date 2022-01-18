Агент Дембеле: «Барселона» не ведет переговоры, а только угрожает Усману»

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, рассказал о переговорах с каталонским клубом.

«Давление на нас не сработает, — приводит слова Сиссоко RMC Sport. — Возможно, это работает с агентами, которые дружат с каталонским клубом. В моем случае это не так, я защищаю интересы своего клиента. Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Дембеле о продлении контракта зависит не от денег, иначе бы его здесь не было. «Барселона» не ведет переговоры, а только угрожает Усману. Клуб теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать соглашение, выдвинув свои условия. Мы не закрывали дверь».

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две передачи в 11 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года.