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Агент Дембеле: «Барселона» не ведет переговоры, а только угрожает Усману»

Агент Дембеле рассказал об угрозах в адрес игрока со стороны «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент

Мусса Сиссоко, агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, рассказал о переговорах с каталонским клубом.

 

«Давление на нас не сработает, — приводит слова Сиссоко RMC Sport. — Возможно, это работает с агентами, которые дружат с каталонским клубом. В моем случае это не так, я защищаю интересы своего клиента. Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Дембеле о продлении контракта зависит не от денег, иначе бы его здесь не было. «Барселона» не ведет переговоры, а только угрожает Усману. Клуб теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать соглашение, выдвинув свои условия. Мы не закрывали дверь».

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил один мяч и отдал две передачи в 11 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-les-dirigeants-du-barca-sont-en-train-de-perdre-ousmane-seuls-assure-l-agent-de-dembele_AV-202201180366.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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