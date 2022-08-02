«Жирона» взяла в аренду полузащитника «Манчестер Сити»

«Жирона» взяла в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Янхеля Эрреру. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт испанского клуба.

Прошлый сезон 24-летний венесуэлец также провел в Испании. На правах аренды он выступал за «Эспаньол».

Отметим, что Эррера числится в системе «Ман Сити» с 2017 года. Клуб ранее отдавал его в аренду также «Нью-Йорку», «Уэске» и «Гранаде».

Напомним, что этим летом «Жирона» также взяла в аренду защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто.