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Сегодня, 17:13

«Жирона» взяла в аренду полузащитника «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Янхель Эррера.
Фото ФК «Жирона».

«Жирона» взяла в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Янхеля Эрреру. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт испанского клуба.

Прошлый сезон 24-летний венесуэлец также провел в Испании. На правах аренды он выступал за «Эспаньол».

Отметим, что Эррера числится в системе «Ман Сити» с 2017 года. Клуб ранее отдавал его в аренду также «Нью-Йорку», «Уэске» и «Гранаде».

Напомним, что этим летом «Жирона» также взяла в аренду защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто.

ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
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