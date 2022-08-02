«Жирона» взяла в аренду полузащитника «Манчестер Сити»
«Жирона» взяла в аренду полузащитника «Манчестер Сити» Янхеля Эрреру. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт испанского клуба.
Прошлый сезон 24-летний венесуэлец также провел в Испании. На правах аренды он выступал за «Эспаньол».
Отметим, что Эррера числится в системе «Ман Сити» с 2017 года. Клуб ранее отдавал его в аренду также «Нью-Йорку», «Уэске» и «Гранаде».
Напомним, что этим летом «Жирона» также взяла в аренду защитника «Манчестер Сити» Яна Коуто.
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16
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17
|Кадис
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18
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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|14.08
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Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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