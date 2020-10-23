Пике высказал мнение о возможном уходе Месси из «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что руководство клуба должно договориться с нападающим каталонцем Лионелем Месси.
«Мы не так часто виделись с Месси в тот период, это его личное решение уйти из «Барселоны», насколько я знаю. Лео как никто другой заслуживал право сделать выбор, и если он считал, что надо уходить», — цитирует Пике ESPN.
«Я бы на месте президента повел себя по-другому. Ты просто обязан прийти к договоренности с игроком, который за эти 16 лет столько дал клубу. Месси на многое заслужил, в его честь должны назватть новый стадион клуба», — сказал Пике.
В летнее трансферное окно 33-летний аргентинец хотел уйти из «Барселоны». Осномним претендентом на форварда считался «Манчестер Сити».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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