Пике отказался говорить о песне Шакиры

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на песню Шакиры об их расставании.

«Да, конечно я слышал песню. Но я не хочу говорить об этом. У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с моими детьми. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье. Я делаю все по-своему, стараюсь делать все наилучшим образом. Я в порядке, я счастлив. У меня есть большое желание продолжать делать что-то. И я хочу, чтобы «Барса» продолжала побеждать», — сказал Пике в эфире RAC1.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

У Пике и Шакиры есть двое сыновей: Милан и Саша. Певица получила опеку над ними после расставания с футболистом.

Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек, в котором есть такие слова: «Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты». А в другой композиции спела: «Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут».