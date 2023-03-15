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Сегодня, 12:58

BILD: Тухель может сменить Анчелотти в «Реале»

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Томас Тухель.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Челси» Томас Тухель находится в шорт-листе «Реала» в качестве возможного сменщика для Карло Анчелотти, утверждает BILD.

По информации источника, 49-летний немецкий специалист уже приступил к изучению испанского языка.

Последним клубом Тухеля был «Челси», который он покинул в сентябре прошлого года. До этого он тренировал «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

До этого сообщалось, что «Реал» уволит Анчелотти, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне. После 25 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 9 очков в испанской ла лиге.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 - : -
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 - : -
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 - : -
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
 - : -
19.03 18:15
Р. Сосьедад – Эльче
 - : -
19.03 20:30
Хетафе – Севилья
 - : -
19.03 23:00
Барселона – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 17 2 3
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