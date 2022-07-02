Пике и Шакира в суде будут оспаривать право на опеку их сыновей
Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира, которые объявили о своём расставании, не могут договориться о том, где будут жить их дети, сообщает Marca.
Футболист хочет стать законным опекуном Милана и Саши и считает, что они должны остаться в Каталонии, где и провели всю жизнь.
Певица Шакира, их мать и бывшая сожительница Жерара, намерена перевезти мальчиков в Майами, поскольку в Барселоне оставаться не желает.
Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на песню Waka Waka, которая стала гимном чемпионата мира в 2010 году.
Уже на следующий год Шакира родила первенца Милана, а в 2015 году — второго сына, которого назвали Сашей.
Пике и Шакира неоднократно говорили, что не собираются заключать официальный брак.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
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13
|Эльче
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|0
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|0-0
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14
|Эспаньол
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -