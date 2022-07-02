Пике и Шакира в суде будут оспаривать право на опеку их сыновей

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира, которые объявили о своём расставании, не могут договориться о том, где будут жить их дети, сообщает Marca.

Футболист хочет стать законным опекуном Милана и Саши и считает, что они должны остаться в Каталонии, где и провели всю жизнь.

Певица Шакира, их мать и бывшая сожительница Жерара, намерена перевезти мальчиков в Майами, поскольку в Барселоне оставаться не желает.

Пара была вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на песню Waka Waka, которая стала гимном чемпионата мира в 2010 году.

Уже на следующий год Шакира родила первенца Милана, а в 2015 году — второго сына, которого назвали Сашей.

Пике и Шакира неоднократно говорили, что не собираются заключать официальный брак.