«Барселона» объявит о трансферах Кессье и Кристенсена на следующей неделе
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что на следующей неделе состав команды пополнят два футболиста — защитник Андрес Кристенсен и полузащитник Франк Кессье.
«Мы представим Кессье в среду, а Кристенсена — в четверг», — цитирует Лапорту в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Оба игрока этим летом стали свободными агентами: Кристенсен покинул «Челси», а Кессье — «Милан».
За «Милан» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.
Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
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11
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12
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|0-0
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13
|Эльче
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|0-0
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14
|Эспаньол
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|0
|0-0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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