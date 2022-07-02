«Барселона» объявит о трансферах Кессье и Кристенсена на следующей неделе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что на следующей неделе состав команды пополнят два футболиста — защитник Андрес Кристенсен и полузащитник Франк Кессье.

«Мы представим Кессье в среду, а Кристенсена — в четверг», — цитирует Лапорту в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Оба игрока этим летом стали свободными агентами: Кристенсен покинул «Челси», а Кессье — «Милан».

За «Милан» хавбек провел 223 матча, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Кессье в составе клуба стал чемпионом Италии.

Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.