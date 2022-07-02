Себальос уверен, что в следующем сезоне в «Реале» получит достаточно игрового времени

Полузащитник «Реала» Дани Себальос уверен, что в следующем сезоне получит достаточно игрового времени.

«В завершающем отрезке прошлого сезона тренер доверился мне и это было очень важно. Сейчас самое важное хорошо начать предсезонную подготовку, потому что, я думаю, что получу много минут», — цитирует Себальоса Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 25-летний испанец провел за «Реал» 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Себальоса действует до июня 2023 года.