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7 октября, 23:54

«Валенсия» обыграла «Осасуну» в чемпионате Испании

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Валенсия» на выезде обыграла «Осасуну» в матче 8-го утра чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе гостей отметились Джастин Клайверт и Муктар Диакаби. За хозяев заброшенным мячом отметился Дарко Брашанац.

Отметим, что команды в матче не реализовали 2 пенальти. Один на 57-й минуте не забил игрок «Осасуны» Чими Авила, еще один на 70-й минуте не реализовал футболист «Валенсии» Эдинсон Кавани.

«Валенсия» набрала 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» находится на восьмой позиции (13 очков).

Испания. Лига 1. 8-й тур
07 окт, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:2
Валенсия

ФК Валенсия
ФК Осасуна
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
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