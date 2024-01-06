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Сегодня, 09:42

Пеллистри зимой может перейти в «Вильярреал»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри может перейти в «Вильярреал», сообщает The Sun.

По данным источника, испанский клуб намерен осуществить сделку по переходу аргентинского хавбека в зимнее трансферное окно. Вероятность перехода очень велика в связи с тем, что уругваец так и не смог закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед».

Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

22-летний Пеллистри провел в этом сезоне за «Манчестер Юнайтед» 13 игр и отметился1 результативной передачей.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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