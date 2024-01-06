Хави: «Мбаппе или Холанн? Мне все равно»

Главный тренер «Барселоны» Хави отказался сравнивать форварда Килиана Мбаппе и игрока «Ман Сити» Эрлина Холана.

«Холанн и Мбаппе? Наша экономическая ситуация не позволяет думать о них. Мне надо планировать и ставить игру, исходя из тех игроков, которые есть в моем распоряжении, — цитирует слова Хави ITASportPress.

«Барса» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 41 очков.