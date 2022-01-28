Педри вспомнил о совместной работе с Месси в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что думает о бывшем игроке каталонцев Лионеле Месси.

«Я всегда буду благодарен Месси за то, что он много мне помогал. На поле и в быту. Мне было легко с ним выступать, он лучший в мире, и это не просто так. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть играть вместе с ним», — цитирует Педри Marca.

34-летний Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и стал игроком «ПСЖ». В этом сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.