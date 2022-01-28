В «Леванте» выявлен еще один положительный тест на коронавирус

В испанском клубе «Леванте» выявлен еще один положительный тест на коронавирус

Во время очередного тестирования на коронавирус в «Леванте» выявлен еще один положительный результат, сообщает официальный сайт клуба.

Положительный тест сдал один из игроков первой команды.

В конце декабря прошлого года сообщалось о вспышке коронавируса в «Леванте».

«Леванте» — аутсайдер чемпионата Испании в этом сезоне и отстает от спасительного 17-го места на 9 очков.