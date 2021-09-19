Педри хочет продлить контракт с «Барселоной»
Полузащитник «Барселоны» Педри хочет продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo. Стороны в ближайшее время начнут переговоры по поводу нового соглашения.
В нынешнем контракте игрока есть опция с возможностью продления еще на два года, однако в «Барселоне» хотят, чтобы испанец заключил полноценное новое соглашение. Таким образом, в клубе хотят отпугнуть потенциальных покупателей.
Напомним, что Педри стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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