«Валенсия» — «Реал»: где смотреть и во сколько начало матча
Сегодня, 19 сентября, состоится матч 5-го тура испанской примеры, в котором «Валенсия» на своем поле примет «Реал». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами, причем в первом круге «летучие мыши» разгромили мадридцев 4:1. В текущем чемпионате команды идут рядом в турнирной таблице: «Реал» второй, «Валенсия» — третья, у обеих команд по 10 очков.
В составе «Валенсии» пропустит матч российский полузащитник Денис Черышев. Он выбыл примерно на месяц из-за травмы.
Следить за матчем «Валенсия» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.
Методология
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