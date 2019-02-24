Пабло Мачин: "Когда Месси мотивирован, его тяжело остановить"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин считает, что Лионель Месси сыграл ключевую роль в победе "Барселоны" над его командой со счетом 4:2. Аргентинец в этом поединке оформил хет-трик.

– Было бы лучше для нас, не будь у него такой мотивации, – цитирует AS Мачина. – Мы видели некоторые другие его матчи – он играл не так. Но "Севилья" – большой клуб, а с большими клубами Месси всегда показывает свой лучший футбол. Когда он мотивирован, его тяжело остановить. Он улучшает и игру всей своей команды. Месси сделал этот матч.